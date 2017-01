Réagissez

Sans tambour ni trompette, l’équipe du Vieux Rocher a mis à contribution la trêve hivernale afin de recharger ses accus et essayer de revenir dans un championnat de Ligue 1 dont la phase aller l’a vue passer du stade de favorite à celui de relégable en puissance.

Si la venue de Abdelkader Amrani a rassuré la majorité des fans, le Tlemcénien étant connu pour ne pas badiner avec la discipline, talon d’Achille d’un groupe comprenant des joueurs talentueux mais fantasques, il n’en demeure pas moins que seule la réalité du terrain est en mesure de faire remonter le club dans le classement, ainsi que dans l’estime de supporters de plus en plus blasés. Une fois n’est pas coutume, le mercato du CSC s’est opéré dans la discrétion la plus totale. En effet, le trio, composé par le coach Amrani, le directeur technique Lamine Kebir et le manager général et ancien défenseur du club, Tarek Arama, a préféré renforcer l’effectif par des noms autres que ceux donnés comme signataires par certains titres de presse.

Ainsi, le club a fait appel au milieu offensif Abdelaziz Kebbal et au gardien de but Anthony Martin, respectivement transfuges d’Agde (CFA 2) et Luçon (National), au milieu défensif Lyes Seddiki (MCA), au défenseur central Chekib Arslane Mazari (DRBT) et à l’attaquant Boubaker Rabbih (CRB), tout en procédant à la libération de Nadjib Ghoul, qui s’est engagé pour un an et demi à l’USM Bel Abbès, de Karim Baïtèche (JSK) et de Toufik Guerabis (DRBT). Il faut également dire que le stage hivernal, qui s’est déroulé au niveau du pôle sportif d’El Bez (Sétif), a permis au staff technique, renforcé à l’occasion par Youcef Mechehoud, de faire plus ample connaissance avec le groupe. Du côté de l’infirmerie, Tayeb, Zerara, Cherfa et Mourad Meghni ont repris les entraînements avec le reste de leurs coéquipiers, et sont même du voyage à Sétif pour la joute devant opposer aujourd’hui le CSC à l’ESS. A ce titre, il convient de noter que les deux techniciens, Amrani et Madoui, dirigeront leurs équipes à partir des tribunes, la non-résiliation du contrat liant le premier au club sétifien empêchant le dépôt des demandes des deux licences.