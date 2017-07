CS Constantine : Les préparatifs vont bon train

Réagissez

Le stage d’intersaison du CSC, lequel se déroule cette année à Hammam Bourguiba (Tunisie), se passe dans les meilleures conditions.

En effet, les responsables clubistes, à leur tête le coordinateur Tarek Arama, ont retenu les leçons du passé, et outre la discrétion qui a entouré l’opération de recrutement, tenant à distance les intermédiaires opportunistes et empêchant la surenchère, ceux-ci se sont distingués par un remarquable sens de l’organisation, la préparation ayant débuté avec la majeure partie de l’effectif, ce qui dénote une volonté certaine de faire oublier aux supporters les errements des dernières saisons.

Ainsi, les joueurs, y compris les dernières recrues en date, Merouane Dehar (USMH), le gardien espoir Osmani (ESS) et le jeune attaquant malien Mokhtar Mohamed Cissé (JSK Tadla/Maroc), travaillent durement sous la houlette de Abdelkader Amrani et du préparateur physique Khaled Guerioune, afin d’être prêts à la reprise du championnat le 25 août.

Dans ce contexte, l’équipe a disputé mardi une rencontre amicale face à l’US Monastir, qui s’est soldée par le score de 1 but à 0, et qui a permis au staff technique de jauger le niveau de préparation des camarades de Yacine Bezzaz, et d’être édifié sur les capacités des joueurs, notamment les nouveaux, pour rappel, au nombre de neuf.

Enfin, concernant le cas du défenseur axial Hocine Benayada, en rupture de ban avec le club, il semblerait que le joueur ait enfin trouvé un terrain d’entente avec le président du conseil d’administration de la SSPA, Saïd Naouri, et ce en vue d’un règlement définitif de la question du milliard de centimes qu’il doit au club depuis maintenant une année. Il est à signaler que dans le cadre du stage d’intersaison, l’équipe devrait encore disputer deux matchs amicaux, dont l’un est prévu aujourd’hui face au JS Kairouan.