CS Constantine : Le temps de la reconstruction

Les nouveau DG du CSC promet une grande restructuration du club

En concédant le nul à domicile face à l’USM El Harrach, les joueurs du club de l’antique Cirta ont grandement compliqué la tâche du nouveau directeur général de la SSPA, Abdelouahab Souici, lequel souhaitait entamer son mandat par une victoire.

Invité à donner son avis sur cette énième contre-performance des poulains du Portugais Vicario, ce dernier s’est déclaré davantage déçu de la manière que du résultat lui-même : « J’ai vu une équipe sans âme, certains joueurs marchaient carrément sur le terrain, ce qui est inadmissible», a-t-il martelé sur les ondes de la radio locale, ajoutant : «Nous avons tout fait pour motiver l’effectif, mais les supporters ont de nouveau été déçus. Je pense qu’il y a un sérieux problème, et il faut s’atteler dès maintenant à remettre le train sur les rails.» Le temps est donc à la reconstruction du côté du doyen des clubs de l’Est, vaste chantier, si l’on en croit les propos du nouveau DG. « Avec mon équipe, nous allons opérer un changement radical dans la gestion de la société sportive.

Cela passe d’abord par une restructuration à tous les niveaux. Si le conseil d’administration du club a retenu ma candidature, c’est que les responsables ont conscience que de par mon passé de dirigeant sportif et mes compétences, je suis l’homme de la situation.» Du côté du public clubiste, si une majorité de supporters a surtout salué la fin de la vacance administrative à la tête du club, le défunt directoire n’ayant jamais eu les coudées franches, certains se montrent sceptiques quant à un éventuel redressement du cours des choses, avançant comme principal argument le fait que le mal de l’équipe réside surtout dans son environnement, et que tant que d’anciens dirigeants gardent leur capacité de nuisance intacte, car contrôlant l’assemblée générale du club amateur, les efforts des uns et des autres ne porteront pas leurs fruits de sitôt. Signalons enfin que le coach espagnol du CSC, Vicario, a demandé à ce que l’effectif soit renforcé durant la trêve hivernale au niveau des trois compartiments de jeu, alors que certains joueurs comme Kouadio, Benbraham et Sameur, sont désignés par la rumeur comme libérables au prochain mercato.