CS Constantine : Le leader face à son destin

Vainqueurs au match aller à Bologhine, les Sanafir veulent refaire...

Les camarades de Mohamed Lamine Abid auront demain, dans leur stade fétiche de Hamlaoui, rendez-vous avec leur destin, la réception de l’USM Alger étant un match-clé pour la suite du fabuleux parcours de l’équipe en championnat, d’autant plus que le MCO recevra le leader lors de la prochaine journée sans public et sur terrain neutre, alors que le MC Alger va devoir en découdre avec le NA Hussein Dey, 4e au classement et invaincu depuis 18 matchs.

Pour cette confrontation, l’entraîneur Abdelkader Amrani sait qu’il faudra plus que toute autre chose compter sur la motivation de ses éléments, d’autant plus que les événements survenus vendredi passé à Constantine, et dans lesquels le club n’a pourtant pas été partie prenante, ont considérablement parasité la préparation.

Afin de composer son onze, le technicien tlemcénien devra se baser sur les enseignements tirés de la rencontre amicale de dimanche passé, face au DRBT (2-1). Il est à signaler que la direction du club a décidé de revoir à la baisse le prix des tickets d’entrée à Hamlaoui (200 DA au lieu de 300), et ce, afin d’inciter les supporters à venir soutenir en masse leur équipe lors de cet ultime virage du championnat.

Sur un autre plan, le manager général, Tarek Arama, n’a pas caché son étonnement d’avoir été convoqué par la Commission de discipline de la LFP au sujet de la demi-finale de Coupe d’Algérie ayant opposé la JSK et le MCA, en ce sens que le CSC n’avait strictement rien à voir avec l’organisation de la rencontre en question, et que s’il y a eu des dépassements de la part de fans (encore faut-il qu’ils le soient réellement !), il ne s’agissait que d’actes isolés, ne représentant en aucun cas la galerie clubiste laquelle, à titre de rappel, a remporté à quatre reprises le Prix du fair-play décerné par la DGSN.