CS Constantine : Le Chabab maintient le cap

Réagissez

En accrochant samedi le CR Belouizdad à Domicile, les poulains de Abdelkader Amrani viennent, encore une fois, de démontrer que leur statut de prétendants au titre n’était pas usurpé, et ce, même si du côté des responsables, cet objectif n’est encore évoqué qu’à demi-mot.

En effet, si la prudence prévaut toujours dans le discours du technicien tlemcénien et du manager général, Tarek Arama, qui parlent de «jouer le championnat match par match», il en est tout autrement sur le terrain, où les camarades de la nouvelle coqueluche des supporters, Mohamed Lamine Abid, ont fait montre d’une pugnacité et d’une rage de vaincre de champions en puissance.

C’était le cas à Hamlaoui où les Vert et Noir ont, en l’espace de deux minutes, renversé la vapeur contre l’ES Sétif, ou encore au stade du 20 Août 1955, où ils auraient pu gagner sans que personne ne crie au scandale.

Cette série de 6 matchs sans défaite est appelée à se poursuivre, les Constantinois recevant consécutivement l’O Médéa et la JS Saoura lors des prochaines journées, et le titre, certes symbolique, de champion d’hiver sera à portée de main sous réserve de remporter les points en jeu. Dans ses déclarations à la presse, le coach Amrani a tenu à saluer la performance de son gardien Chamseddine Rahmani lequel, en arrêtant le penalty de Lakroum, a permis à ses coéquipiers d’arracher un précieux nul, et de reléguer à 3 points un des favoris de la L1.

Enfin, concernant l’effectif, il y a lieu de noter que le staff technique a préféré de nouveau faire confiance au défenseur Benayada sur le flanc droit, laissant Bahri et Khadir sur le banc, de même que Cissé qui a fait les frais du schéma tactique prudent mis en place pour les besoins de la cause.