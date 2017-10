CS Constantine : La méthode Amrani porte ses fruits

Réagissez

Le CS Constantine s’est retrouvé, à la faveur de la précieuse victoire arrachée en déplacement à Biskra, en tête du championnat de L1, et ce, après que l’ESS et le CRB, qui partageaient le haut de l’affiche, se soient fait accrocher à domicile, respectivement par l’OM et la JSS.

Si cette percée du vieux club constantinois a constitué la surprise de cette 6e journée, les plus avertis d’entre les observateurs avaient déjà loué la valeur de l’effectif clubiste, de même que la science de l’entraîneur Abdelkader Amrani lequel, pour peu que les conditions soient réunies, a déjà démontré qu’il était capable de tirer le meilleur de ses joueurs et d’élever le jeu de l’équipe à un niveau appréciable. À ce titre, le cas de l’avant-centre Mohamed Amine Abid représente la parfaite illustration de la méthode Amrani.

En effet, transféré du NAHD à l’intersaison, le joueur avait dû prendre son mal en patience avant que le coach ne consente à coucher son nom sur une feuille de match. Le déclic s’est finalement opéré durant la rencontre face au MCA quand, entré en cours de jeu, il a réussi à donner l’avantage à son équipe et gagner ses galons de titulaire. Face à l’USB, Abid a démontré, par deux fois, que sa saison moyenne à Hussein Dey n’était qu’un accident de parcours, et qu’avec 3 buts au compteur en deux matchs, il avait les moyens de rivaliser avec les Cissé, Belkhir et Belamiri. Autre satisfaction, le fait que les coéquipiers de Rahmani, évoluant à dix dès la 42’ après la sortie du métronome Sylla pour cumul de cartons, aient pu contenir les assauts des poulains de Belatoui et gérer intelligemment le reste de la rencontre.

Ce qui dénote l’esprit de solidarité régnant au sein de l’équipe, et surtout la culture de la gagne qu’Amrani a su développer chez un groupe techniquement doué, mais inconstant au niveau du rendement. Le tableau ne serait pas complet sans l’évocation de la stabilité administrative que connaît un club qui, bien que dépourvu d’une structure élaborée, ne connaît pas les problèmes qui font l’actualité d’autres équipes évoluant au même palier. Il reste maintenant aux staffs administratif et technique de capitaliser cette victoire et essayer de maintenir le cap lors des prochaines journées.