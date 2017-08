CS Constantine : Fin prêt pour la Nasria

Réagissez

A l’issue de la rencontre de préparation jouée avant-hier face à l’AS Aïn M’lila (L2), et qui soldée par le score de 2 buts à 0, l’entraîneur du CSC, Abdelkader Amrani, s’est déclaré satisfait du niveau atteint par ses joueurs, lesquels ont montré de belles dispositions, notamment en attaque, avec un Belamaïri en grande forme et un Belkhir qui semble avoir retrouvé ses marques.

Palliant l’absence aux bois de Rahmani, retenu avec l’EN A , Hocine Limane a multiplié les arrêts de grande classe, comme à la 44’ et à la 90’, et démontré qu’on pouvait compter sur lui comme dernier rempart. En défense, le staff technique devrait sans surprise faire confiance à Zaâlani et Benayada dans l’axe, Bencherifa à gauche et Bahri à droite. Le milieu de terrain devrait être composé de Sylla, Laroussi, Lamri et du capitaine Bezzaz pour animer le jeu. Devant, Amrani aura l’embarras du choix avec Belamaïri, Cissé, Belkhir, Rebih, Abid, et dans une moindre mesure Zerguine, pas tout à fait au point physiquement. Cependant, ce qui semble inquiéter le plus le coach, c’est l’indisponibilité pour les entraînements du stade Hamlaoui, lequel accueillera cette saison les matchs de l’équipe nationale, ce qui s’apparente, selon les responsables clubistes, à recevoir sur terrain neutre. Du côté de la direction de l’OPOW, on affirme que le terrain principal doit, en perspective du match de l’EN contre la Zambie début septembre, subir un entretien spécifique, et que le club devra bénéficier de séances sur celui-ci après cette échéance.

En attendant, les dirigeants clubistes ont introduit une demande auprès de la LFP pour recevoir le NA Hussein Dey à Benabdelmalek, demande qui a peu de chances d’aboutir, le stade en question n’étant pas homologué cette saison.