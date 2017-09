CS Constantine : Confirmer face au MCA

Réagissez

Avec 7 points au compteur, les poulains de Abdelakder Amrani sont en passe de réussir un début de saison des plus convaincants, davantage cependant sur le plan des résultats que sur celui du jeu.

En effet, que ce soit face au NAHD et à l’USMBA à domicile, ou contre le DRBT et l’USMH en déplacement, les Vert et Noir ont, de l’avis des observateurs, présenté un jeu plutôt décousu, caractérisé par une certaine fébrilité défensive et un manque de liant entre les différents compartiments. Si les camarades du vétéran Yacine Bezzaz ont su sortir vainqueurs des deux matchs de Hamlaoui, et même arracher un point en déplacement, c’est surtout grâce aux talents individuels que sont Mohamed El Hadi Belamaïri et Mokhtar Cissé. Cela n’entache en aucun cas l’importance du travail effectué par le coach tlemcénien, sous la houlette duquel l’équipe, à défaut de briller, fait preuve de plus d’application et surtout de beaucoup de discipline. Reste maintenant à maintenir le cap tout en améliorant le rendement collectif, histoire de répondre aux attentes de l’exigeante galerie clubiste.

Prévue pour aujourd’hui, la reprise des entraînements s’est finalement effectuée hier, et ce après que la LFP eut reprogrammé le match contre le MC Alger vendredi à la place du mardi 10 octobre. Ce changement de calendrier n’était pas pour déplaire à Amrani qui pourra a priori compter sur l’international burkinabé, Ousmane Jr Sylla, pièce maîtresse du milieu de terrain, absent le mois prochain en raison de sa convocation en sélection. Cependant, le CSC devra affronter l’une des meilleures équipes du championnat, et de surcroît en quête de rachat après son élimination en coupe de la CAF, sans son ailier volant Belamaïri, lequel ne sera probablement pas rétabli de sa blessure aux adducteurs d’ici vendredi. Cela dit, les options en attaque ne manquent pas, et les Belkhir, Rebbih et Zerguine n’attendent qu’une chance pour démontrer tout leur talent. À signaler également le retour de Bencherifa, absent pour cause de maladie face à El Harrach, et remplacé au pied levé par Lamri. Sur un autre plan, le coordinateur du club, Tarek Arama, a annoncé avoir réglé tous les détails relatifs à la subvention ministérielle dont devrait bénéficier la SSPA dans les jours à venir, et laquelle constituera, à coup sûr, une bouffée d’oxygène pour les dirigeants en butte à des difficultés financières, les joueurs et le staff technique n’ayant, à titre d’exemple, pas encore perçu leurs primes de match.