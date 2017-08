CS Constantine : Amrani satisfait du stage en Tunisie

Réagissez

A l’issue du stage d’intersaison qui s’est tenu en Tunisie, l’entraîneur du CS Constantine, Abdelkader Amrani, s’est dit satisfait des deux semaines de préparation effectuées par l’effectif, estimant que les objectifs escomptés ont été atteints, notamment grâce aux efforts fournis par les joueurs, ainsi qu’aux conditions générales du déroulement du séjour à Hammam Bourguiba.

Commentant les résultats des trois rencontres disputées lors dudit stage (une victoire par 1 à 0 face à l’US Monastir et deux nuls, respectivement face au MO Béjaïa et au CA Bizerte), le coach des Vert et Noir s’est voulu rassurant, arguant que l’issue de ce genre de matchs ne peut être un critère de jugement, vu que ses poulains avaient été soumis à une forte charge de travail, ce qui a influé sur le visage présenté par l’équipe.

Néanmoins, quelques éléments ont quand même réussi à taper dans l’œil de Amrani, notamment les gardiens Rahmani et Limane, ainsi que le transfuge de l’USM El Harrach, Marouane Dehar, retapé physiquement, et l’attaquant malien Mokhtar Cissé qui, selon le premier responsable technique, a juste besoin d’un temps d’adaptation afin de retrouver le niveau qui était le sien lorsqu’il évoluait en championnat du Maroc. La reprise est prévue aujourd’hui sur le terrain du Creps et l’équipe devra affronter le MC El Eulma mercredi avant de se déplacer à Blida pour un court stage de 4 jours, lequel sera ponctué par deux autres matchs amicaux.