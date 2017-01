Réagissez

Le nouvel entraîneur du doyen des clubs de l’Est, le CS Constantine, Abdelkader Amrani en l’occurrence, a pris ses fonctions hier, conduisant deux séances d’entraînement, une le matin et une l’après-midi. L’ex-coach de l’ES Sétif sera secondé dans ses tâches, à en croire certaines sources, par Lyes Arab, son ancien adjoint au MO Béjaïa, ainsi que par l’entraîneur des gardiens Fouad Cheriet qui devra remplacer Fayçal Denni, recruté il y a à peine un mois. Il est également question de renforcer le staff par un technicien local, et les noms de Samir Benkenida et de Salim Daoud ont été avancés.

Pour leur part, le préparateur physique Boukhalfa et le directeur technique Kebir seront maintenus à leur poste. Côté effectif, hormis les blessés (Limane, Aoudia et Mellouli), trois joueurs manquaient à l’appel lors de la séance du matin, Benayada, Baïtèche et Belamaïri, les deux derniers cités ayant vraisemblablement décidé de quitter le club lors de ce mercato. Il est à signaler que le CSC effectuera son stage hivernal à Constantine, et ce, contrairement à la volonté du directeur général Abdelouahab Souici, qui insistait sur la destination tunisienne. Ce dernier serait d’ailleurs de moins en moins dans les bonnes grâces des décideurs, et ce, en raison notamment de l’état d’immobilisme général qui caractérise le club depuis son installation à sa tête, ainsi que de déclarations jugées intempestives aux médias.