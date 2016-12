CS Constantine 1 - NA Hussein Dey : 2 : Plié en 12 minutes

Réagissez

Le CSC et la JSK n’arrivent plus à gagner

Stade Hamlaoui, affluence moyenne

Arbitres : Ghorbal, Itchiali et Hadj Saïd

Averts : Sameur, Ghoul (CSC)

Buts : Abid (8’), Gasmi (12’) NAHD — Kouadio (47’) CSC

CSC : Ghoul, Bahri, Bencherifa (Bourkeb 86’), Benayada, Zaâlani, Gharbi, Sameur, Bezzaz (Redjem 75’), Belkhir, Baïteche (Belamaïri 46’), Kouadiou

Entr. : Sellami

NAHD : Doukha, Zeddam, Ouali, Herida, Khassef, Bouzidi (Ghazi 64’), Khiat, Bendebka, Abid (Ouhadda 77’), Ardji (Benhocine 90’), Gasmi

Entr. : Michel

Face à un onze clubiste visiblement affecté par le départ subit du coach Vicario, les protégés d’Alain Michel n’ont pas mis longtemps à comprendre qu’il y avait un coup à jouer à Hamlaoui, et en l’espace de quelques minutes, Abid, d’un tir imparable concluant une longue chevauchée à partir du milieu de terrain (8’), et Gasmi qui, bizarrement esseulé dans la surface de réparation, crucifie à bout portant Ghoul (12’), donneront un avantage définitif à leur équipe.

Le reste de la rencontre, les Vert et Noir ont désespérément tenté de remonter le score, et même si l’entrée de Belamaïri à la mi-temps a permis à Kouadio de marquer (47’), Bencherifa, Bezzaz et Belkhir pécheront par manque d’efficacité, ce qui coûtera aux locaux de flirter désormais avec la zone de relégation.