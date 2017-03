Cross Mohamed Allek : Plus de 800 athlètes au rendez-vous

Réagissez

Le premier cross organisé à la mémoire du champion olympique aux 60 médailles d’or, Mohamed Allek, a eu lieu samedi dernier à Agouni Gueghrane, en présence du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, du président du Comité olympique algérien, de la Fédération handisport et de l’ensemble des autorités locales.

Ce premier cross, qui porte le nom de Mohamed Allek, a drainé plus de 800 athlètes, venus des établissements scolaires de la daïra de Ouadhias et de plusieurs autres localités de la wilaya de Tizi Ouzou. Le cross a concerné toutes les catégories dans les deux sexes. Les lauréats des différentes catégories ont été récompensés par des médailles et des cadeaux. Le père du défunt a déclaré lors de sa prise de parole : «Aujourd’hui, je suis convaincu que mon fils n’est pas oublié et qu’il continuera de vivre dans nos esprits. Mohammed Allek a beaucoup donné à l’Algérie qu’il a représentée dignement dans les compétitions internationales. Un grand merci pour l’ensemble des organisateurs. Nous devons aussi faire le nécessaire pour qu’il y ait encore des champions tels que Mohamed. Pour cela, il faut au moins une aire de jeuxet une Maison de jeunes pour la commune d’Agouni Gueghrane.»

Mustapha Berraf, président du COA, reconnaîtra que «Mohamed Allek est un grand sportif et un grand homme. Il a beaucoup donné au handisport et au sport national. Nous ne l’oublions pas et serons toujours aux côtés de sa famille». Pour sa part, le représentant de l’Assemblée populaire communale (APC) d’Agouni Gueghrane, Smaïl Benhamna, a annoncé que le cross Mohamed Allek se tiendra annuellement à Fréha et sera subventionné par l’APW.