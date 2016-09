Réagissez

L’équipe de football de la daïra de Ouled Abdelkader (Chlef), le CRBOA, qui a accédé cette année en Division régionale 1, ligue de Blida, menace d’abandonner la compétition à cause de problèmes financiers.

Elle risque donc de rater son premier match officiel prévu vendredi à Mouzaïa contre la formation locale. «Deux présidents ont déjà démissionné en un mois à cause du flou qui entoure l’avenir du club, en l’absence de subventions de l’Etat. Nous avons des dettes de plus de 450 millions de centimes et c’est grâce à des membres du comité du CRBOA que nous avons pu honorer les droits d’engagement 2016-2017. Nous ne pouvons pas faire grand-chose face à cette situation ni continuer à jouer avec des moyens extrêmement limités.»

C’est le cri d’alarme lancé aux autorités concernées par les dirigeants et supporters du Chabab Riadhi Baladiat Ouled Ben Abdelkader, inquiets pour l’avenir de leur club. «L’équipe du CRBOA est l’unique représentant du sud-ouest de Chlef en Régionale 1, où le football est le seul loisir pour des centaines de jeunes. Nous interpellons toutes les bonnes volontés pour aider cette association en difficulté et la remettre sur les rails», demandent-ils encore.