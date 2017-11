CRB - MCO : Match à huis clos

Réagissez

Le match qui opposera aujourd’hui (16h) au stade du 20 Août 1955 le CR Belouizdad au MC Oran, comptant pour la 10e journée du championnat de Ligue 1, aura lieu à huis clos, a annoncé hier une source proche de la Ligue de football professionnel (LFP). La commission de discipline de la LFP a infligé le huis clos au CRB suite aux rapports des officiels lors du match de Supercoupe, perdu mercredi passé face à l’ES Sétif aux tirs au but (2-4) après un match nul (0-0).

Cette décision va sans doute handicaper le Chabab qui a besoin du soutien de son public dans ce match face à l’équipe d’El Hamri, très important pour la course à une place dans le haut du tableau. Surtout que la bande à Tudorov sera amoindrie par l’absence de quatre joueurs : Chebira, Aribi, Tariket et Selmi.

De son côté, le MCO, qui veut se racheter après sa défaite à domicile face à l’ESS, sera privé des services de Rachid Ferrahi et Hamza Heriet. A noter que, avant cette rencontre, le CRB occupe la 5e place, avec 14 points, alors que le MCO se trouve juste derrière, à une longueur de retard. A. B.