La Ligue du football professionnel a avancé le match CR Belouizdad - MC Alger, comptant pour la 3e journée de la Ligue 1, au mardi 12 septembre. Cette confrontation est programmée au stade du 20 Août 1955 à 17h. La rencontre USM Alger - DRB Tadjenanet aura lieu le lundi 11 septembre au stade Omar Hamadi de Bologhine. Les deux clubs algérois, l’USMA et le MCA, joueront le 16 de ce mois leur match aller de la Ligue des champions et la Coupe de la CAF respectivement face au Ferroviario Da Beira et au Club Africain.