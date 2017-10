CRB : Les salaires ou la grève

Réagissez

Rien ne va plus au sein de la formation du Chabab de Belouizdad, où les joueurs qui attendent leurs salaires depuis des mois semblent désormais avoir perdu patience et surtout confiance en leur direction, plus précisément en leur président Mohamed Bouhafs. Ce dernier, qui avait tout le long de la semaine écoulée promis une régularisation de la situation financière des joueurs, en leur versant un ou plusieurs salaires n’a pas honoré ses engagements, irritant au plus haut point ces derniers. Las d’attendre des promesses sans lendemain, les coéquipiers de Hamia ont lancé un ultimatum à leur président, en menaçant d’entamer une grève illimité à partir d’aujourd’hui, à l’occasion de la séance de reprise des entraînements, si aucun sou n’est versé dans leur compte bancaire. La tension était d’ailleurs perceptible avant-hier chez les joueurs, lors du match face à la JS Saoura, justement en raison de ce conflit avec le président. Une ambiance tendue et minée, qui a visiblement et grandement influé sur les résultats de l’équipe, qui reste sur trois revers à domicile, en concédant deux matchs nul respectivement face à l’ESS et à la JSS.