CRB : Chettouf réplique aux accusations

Le président club sportif amateur (CSA) du CR Belouizdad, Karim Chettouf, nous a fait savoir hier qu’il n’existe qu’une seule CSA, celle reconnue par la DJSL d’Alger et la DRAG.

«Notre dossier d’agrément a été accepté par la DJS d’Alger avec accusé de réception. Ceux qui sèment le doute doivent nous laisser travailler. Les services des sports de la wilaya d’Alger et de la DRAG se sont conformés à la réglementation. J’étais outré de lire avant-hier à travers les colonnes d’El Watan que certains se définissent comme membres en parlant de la non-application de la loi. Ceux qui parlent de transgression de la loi et de l’application du décret 1574 sont ceux-là mêmes qui sont en infraction dans la mesure où ils n’ont même pas déposé les bilans moral et financier au niveau de la DJS», a répondu clairement M. Chettouf. «Notre assemblée générale élective qui s’est déroulée au siège ‘‘légal’’ d’Aït Saâda en début d’année 2017 en présence du représentant de la DJS et d’un huissier de justice est conforme à la loi», précise notre interlocuteur. «Les deux tiers de l’AG avaient signé une pétition pour la destitution du président sortant, Mokhtar Kalem. Voilà que quelques mois après, ces personnes reviennent à la charge pour jeter le discrédit sur le CSA à la veille du démarrage de la nouvelle saison sportive 2017-2018. A qui profitent ces manœuvres ?» s’est-il interrogé.