Réagissez

Le Chabab de Belouizdad s’est qualifié difficilement hier aux 8es de finale en s’imposant sur le score de 2 à 1 face à l’US Chaouia.

Le match débute timidement jusqu’à la demi-heure de jeu qui voit Derrag fauché en pleine surface de réparation. Yahia Cherif, qui s’est chargé d’exécuter la sentence, rate son tir devant le portier Boulasnam, sans nul doute l’homme du match. A quelques minutes de la fin de la première mi-temps, Sahbi s’engouffre dans la surface de réparation et, d’un tir à ras de terre dans un angle fermé, ouvre la marque (39’).

Après la pause citron, le CRB parvient à égaliser par Yahia Cherif d’un tir à bout portant suite à un joli service de Faham Bouazza. Ce dernier ajoute le second but de la victoire sur un penalty, tiré en force. Après cette deuxième réalisation, les visiteurs puisent dans leurs dernières ressources dans l’espoir de revenir à la marque, mais l’arbitre en décide autrement, privant le capitaine Sahbi d’un penalty valable. Ainsi, le CRB se qualifie pour le prochain tour et poursuit sa série d’invincibilité depuis l’arrivée de Badou Zaki à la barre technique.