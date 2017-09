CRB 2 – MCA 0 : Allez Chabab «zoudj», le retour

Réagissez

Le CR Belouizdad a réussi, hier, sa victoire d’affilée en battant le MC Alger (totalement remanié avec sept joueurs laissés sur le banc de touche) sur le score de 2 à 0 au stade du 20 Août 1955 en match avancé comptant pour la troisième journée de Ligue 1.

C’est la troisième victoire aussi avec deux réalisations (après l’USMBA 2-0 et l’USMH 1-2, ndlr) qui nous rappelle le bon vieux temps du ‘’Allez Chabab zoudj’’. En revanche, cette défaite tombe au mauvais moment pour le MCA, appelé samedi à disputer le match aller des quarts de finale de la Coupe de la Caf face au Club Africain. Le CRB a ouvert la marque dans le temps additionnel de la première mi-temps par l’intermédiaire de Hamia sur penalty (45+3e). Le buteur attitré des Rouge et Blanc a été privé d’un but valable au début de la rencontre. L’arbitre avait désigné une position d’hors jeu inexistante. Après la pause citron, le MCA a tenté de revenir à la marque, mais manquait d’efficacité et d’imagination à l’approche des bois. C’est plutôt Lakroum qui a failli doubler la mise sur une contre attaque. Son tir à ras de terre a été repoussé par le poteau gauche du portier Chaouchi. La bande du coach bulgare Tudorov, parviendra toutefois à corser l’addition dans le temps additionnel (60+3e) par le remplaçant Aribi d’une jolie tête plongeante, consécutivement à un centre parfait de l’excellent Draoui, sans doute l’homme du match. A la faveur de cette victoire, le CRB caracole seul en tête avec 9 points, alors que le MCA occupe provisoirement la 4e place avec 4 points.