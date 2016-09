CRB 1 – JSS 0 : Aoudou sauve le Chabab

Réagissez

Le CR Belouizdad s’est adjugé les trois points de la rencontre face à la JS Saoura lors du match avancé de la troisième journée, disputé jeudi au stade du 20 Août 1955 (Alger).

Trois précieux points qui mettront les joueurs dans un climat de confiance après un début difficile ayant coûté le limogeage de l’entraîneur Fouad Bouali. La victoire a été cependant arrachée difficilement puisque les joueurs belouizdadis n’ont guère été convaincants sur le terrain, pourtant face à une équipe qui s’est contentée de défendre.

En effet, peu d’occasions ont été enregistrées lors de cette rencontre, signées pour la plupart Yahia Cherif. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps et l’incorporation de Mohamed Aoudou à la place de Derrag pour voir le Chabab plus menaçant. Après un premier ratage de la tête sauvé miraculeusement par le gardien Djemili, le rentrant Aoudou parviendra à trouver la faille dans le temps additionnel, toujours de la tête consécutivement à un coup franc bien travaillé par Zeghli et prolongé de la tête par Naâmani.