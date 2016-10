CRB 0 - USMBA 1 : Le Chabab s’enfonce

Réagissez

L’USMBA a réussi à s’imposer, hier, au stade du 20 Août, à Alger, face au CRB sur le score d’un but à zéro. Ce qui propulse le Chabab dans la crise. Les Belouizdadis ont bien entamé la partie en se créant quelques occasions, notamment celle de Bouazza à la 19’. Mais l’expulsion de Rebih à la demi-heure du jeu a quelque peu atténué de la fougue des gars du Chabab. En deuxième mi-temps, le CRB tente de faire pression. Aoudou rate une occasion à la 48’. L’USMBA réagit peu à peu. Balegh a tenté deux incursions (65’ et 69’). Laamali rate même un face à face (70’). Mais une minute plus tard, le Chabab s’offre la plus grosse occasion. Sur un contre, le ballon de Niati atterrit sur le poteau droit. Seulement, lors des dix dernières minutes, ce sont les joueurs de l’USMBA qui accentuent la pression. Ce qui finit par payer puisque Tabti ouvre la marque à la 86’. Le match s’est terminé sur ce score d’un but à zéro. Le sort du coach Alain Michel semble scellé.