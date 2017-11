CRB 0 – MCO 0 : Le Chabab à nouveau accroché

Réagissez

Le CR Belouizdad a été tenu en échec, hier à domicile, par le MC Oran dans un match disputé à huis clos en raison de la sanction infligée par la LFP au club algérois sur la base du rapport des officiels lors de la Supercoupe, perdue face à l’ESS aux tirs au but (4-2) après un match nul (0-0).

L’absence du public a grandement influé sur le rendement de l’équipe qui se devait de se racheter après la lourde défaite concédée face à l’USMA lors de la précédente journée (4-0). Le CRB qui n’a plus gagné depuis la troisième journée, enregistre ainsi son sixième match nul depuis le début de saison et occupe provisoirement la 4e place au classement général, conjointement avec le MCA, avec 15 points. Le MCO, en revanche, vient de se racheter de sa dernière défaite à domicile face à l’ESS et engrange un point qui lui permet de se hisser à la 6e place avec 14 points en partage avec le Paradou AC.