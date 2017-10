CRB 0 – ESS 0 : Décevant

Réagissez

La cinquième journée du championnat de Ligue 1 n’a pas départagé les deux co-leaders puisque le choc au sommet entre le CR Belouizdad et l’ES Sétif, disputé hier au stade du 20 Août à Alger, s’est terminé sur un nul vierge. Une rencontre décevante au vu de la prestation fournie par les deux équipes, notamment par les «locaux» qui ont été tout juste moyens. En somme, le club des hauts-Plateaux et le Chabab se partagent toujours la première place.

Ainsi, rares ont été les occasions de scorer créées en première mi-temps. Néanmoins, il faut noter que ce sont les Sétifiens qui ont été meilleurs sur le plan du jeu, avec une certaine maîtrise du milieu de terrain. Si les Belouizdadis ont tenté une incursion qui s’est soldée par un tir de Chebira dès la 3e minute (la seule occasion du CRB en 1re mi-temps), les poulains du coach Kheireddine Medoui ont été un peu plus dangereux vers la demi-heure du jeu. Amokrane, une première fois, suite à une passe de Djabou (25’) et une seconde fois de la tête, sur un centre d’Ibouzidane qui a failli ouvrir la marque. Mais le score n’a finalement pas bougé. La première mi-temps s’est terminée sur ce score de zéro partout. De retour des vestiaires, ce sont toujours les Sétifiens qui ont été les plus entreprenants. Djabou tente un tir des 25 mètres dès la 47e minute, mais en vain. Par la suite, le jeu s’est concentré au milieu du terrain. L’action la plus dangereuse est à mettre à l’actif de l’Aigle Noir lorsque Rebaï, suite à une contre-attaque, s’est retrouvé face au gardien Salhi qui réussi à faire sortir le ballon. L’arbitre a sifflé la fin de la rencontre sur ce score de zéro partout.

Résultat de la Ligue 1 (5e journée) :

USMB - NAHD2-2

JSK - DRBT 1-0

CRB - ESS0-0

OM - USB1-2

MCO - USMBA1-1

CSC - MCA1-0

JSS - PAC2-0

Mardi 10 octobre

USMA - USMH(17h45)