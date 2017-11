CR Ben Badis : Vers la réouverture du stade communal

Réagissez

Le CR Ben Badis de la DNA Ouest a été éliminé, samedi dernier, au dernier tour régional de la coupe d’Algérie par le Widad Ouled Mimoun, dans un match disputé à Tlemcen.

Le CR Ben Badis qui est, hiérarchiquement parlant, le deuxième club de la wilaya de Sidi Bel Abbès après l’USMBA, se trouve déjà en mauvaise posture en championnat au vu des résultats de ses six premières journées disputées. Certes, l’objectif premier des dirigeants du club et du staff technique est le maintien, mais cette élimination a laissé beaucoup de regrets chez les fans du club, qui nourrissaient de légitimes ambitions afin de poursuive cette belle aventure en Dame Coupe. Pour rappel, le CRBB a tenu la dragée haute, il y a quelques années, au grand MC Alger dans son fief du stade de Bologhine. Les temps ont changé et le CRBB est en train de vivre une phase inquiétante que tout le monde dans la belle région de Ben Badis (ex-Descartes) souhaite vivement dépasser.

En effet, le bilan s’établit comme suit : quatre nuls dont trois à domicile, avant une défaite à domicile contre l’actuel leader, l’ES Mostaganem, et deux autres à l’extérieur face au MB Hassasna et au SA Mohammedia. C’est dire que le CRBB court toujours après sa première victoire de la saison. Une série de mauvais résultats qui avait débouché sur le départ de l’entraîneur installé au cours de l’intersaison, l’ex-joueur du WA Tlemcen, Anouar Boudjakdji, une opération effectuée sans accroc. «C’est une séparation à l’amiable avec le coach», avait indiqué Meliani Rachid. Par la suite, on a assisté à l’arrivée de Fethi Benkabou, ancien joueur et ex-coach de l’USMBA comme nouveau patron technique.

Le paramètre important à mentionner est celui de la domiciliation qui pénalise l’équipe depuis son accession en Interrégions et en DNA, sachant que la capacité d’accueil du stade ne répond pas aux normes. Une bonne nouvelle tout de même car, selon notre source, les travaux d’aménagement du stade communal tirent à leur fin, au grand bonheur de tous. Entre-temps, les dirigeants ont opté pour la localité de Sidi Ali Boussidi (ex-Parmentier), distante d’une vingtaine de kilomètres. En raison de tous ces paramètres, il est évident que les ambitions du CRBB sont forcément limitées, à savoir uniquement le maintien du club en Division nationale amateur cette saison.