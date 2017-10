CR Belouizdad : Tudorov menace de partir

Réagissez

Le CR Belouizdad a été tenu en échec, samedi à domicile, par l’ES Sétif, le deuxième match nul consécutif après celui face à l’USB, la journée précédente.

Sur le plan comptable, le point du nul n’arrange aucune équipe qui partagent la première place, mais qui se voient déjà à une longueur seulement de leurs poursuivant, le CSC et la JSS. Cependant, le Chabab de Belouizdad ne pouvait espérer mieux avec la défection de plusieurs joueurs clés, tels que Lakroum, Naâmani et Draoui. La trêve sera peut-être bénéfique pour le staff technique dans l’espoir de récupérer ses blessés et surtout de bien préparer la suite du championnat. Pendant ce temps, le président Mohamed Bouhafs doit saisir l’opportunité de la trêve pour remettre de l’ordre dans la maison et régulariser les joueurs, comme il le leur a promis à son retour au pays. Une semaine à peine, les joueurs n’ont rien vu venir. Ils ont enclenché une grève d’un jour pour réclamer leur dû. Samedi, juste après le match face à l’ESS, c’était au tour de l’entraîneur Tudorov de monter au créneau. Il a menacé de partir, si le président Bouhafs ne régularise pas les joueurs d’ici mardi (demain, ndlr). «Le président a promis aux joueurs de les régulariser ce mardi. Il doit tenir ses engagements, sinon je pourrais quitter le club. Je ne peux plus travailler dans ces conditions», a déclaré l’entraîneur Tudorov après le match face à l’ESS.