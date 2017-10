CR Belouizdad : Les joueurs passent à la grève

Réagissez

Les joueurs du CR Belouizdad ont exécuté, hier, leurs menaces en passant à la grève, 48 heures après le match nul concédé face à la JS Saoura au stade du 20 Août 1955.

Ils ont refusé de s’entraîner au stade Bensiam (Hussein Dey) à l’occasion de la reprise des entraînements en prévision du match de demain face à l’Olympique de Médéa. Le président du Chabab, Mohamed Bouhafs, a pourtant tenté de dissuader les joueurs d’aller au bout de leur menace en postant des photos, hier matin sur le site CRB News, le montrant dans une banque à Alger en train de verser un mois de salaire aux joueurs. Ces derniers se sont déplacés sur les lieux et n’auraient rien trouvé, ce qui les a poussé à sécher la séance d’hier. Le manque d’argent est la principale cause du recul des résultats du CRB puisque, après trois victoires consécutives, l’équipe n’a plus gagné en trois matchs. La question qui mérite d’être posée : les joueurs iront-ils jusqu’à boycotter leur prochain match face à l’OM ? Réponse demain.