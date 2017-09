Réagissez

Les joueurs du CR Belouizdad, leader du championnat de Ligue 1, ont enclenché hier un mouvement de grève en guise de protestation contre leurs salaires impayés depuis des mois.

La séance d’hier était réservée à la reprise des entraînements, après un jour de repos, pour préparer le match de l’ES Sétif, samedi prochain, avec l’objectif de remporter la partie et consolider sa position en tête du classement. Mais les joueurs ont tenu à afficher leur mécontentement à l’égard de la direction qui n’a pas tenu ses promesses. Le président du club, Hadj Mohamed Bouhafs, rentré au pays vendredi passé, a accompagné son équipe à Biskra où il a assisté au match face à l’USB. Il aurait promis à ses joueurs de les régulariser juste après le match. Les joueurs, qui étaient jusque-là très concentrés sur le championnat et le travail, malgré la longue absence du président, ont donc décidé de passer à l’acte pour manifester leur mécontentement et réclamer leur dû. Ce mouvement de grève intervient dans un contexte particulier pour l’équipe, qui se doit de préparer un important match face à l’ESS, l’autre coleader du championnat. Le CRB sera privé à l’occasion de ce match de son défenseur axial, Mohamed Naâmani, qui a reçu un avertissement pour contestation de décision, et probablement de son attaquant Sid Ali Lakroum, blessé. En plus de ces deux joueurs, le Chabab risque d’être privé de Chebira et Draoui qui souffrent respectivement de douleurs au mollet et à la cheville.