Le CRB tenu en échec à domicile par l’USM Blida

Le CR Belouizdad n’a plus gagné depuis la troisième journée. Après trois victoire d’affilée, l’équipe phare de Laâquiba a signé huit matchs nuls et une défaite contre l’USM Alger (4-0).

Un parcours qui a plongé l’équipe dans le doute en prévision de la suite du parcours, surtout que les coéquipiers de Lakroum disputeront deux derbys de suite contre le PAC puis le NAHD avant de boucler la phase aller par un déplacement chez le DRB Tadjenanet. Samedi, les Rouge et Blanc ont concédé leur huitième match nul, le cinquième à domicile, face à la lanterne rouge, l’USM Blida (1-1). Un semi-échec qui inquiète sérieusement les fans du club qui n’arrivent plus à comprendre cet arrêt soudain de leur équipe après un début en fanfare.

L’entraîneur serbe, Ivica Todorov, a déclaré à la fin du match : «Je ne suis pas satisfait de ce match nul. Nous devons travailler davantage pour chasser le doute. Le prochain match face au PAC sera une occasion pour renouer avec la victoire et repartir sur de bonnes bases.» Le coach belouizdadi, décrié par les fans, ne comprend plus lui aussi l’absence des dirigeants et le fait que les joueurs ne sont pas régularisés. Une situation qui influe sur le rendement des joueurs.

Le nouveau manager de l’équipe Noureddine Neggazi, a affirmé pour sa part que le président du club, Mohamed Bouhafs est malade. «Je lui ai conseillé de prendre du recul pour se soigner avant de procéder au redressement de la situation du club», a déclaré Neggazi qui affirme, en outre, n’avoir pas encore signé son engagement officiel avec son club de toujours.

«Je n’ai pas encore signé mon contrat. J’ai demandé au président de régulariser la situation des joueurs pour pouvoir ensuite travailler dans la sérénité et la transparence. Si la situation du club perdure, je serai obligé de me retirer», a ajouté l’ancien ailier gauche du Chabab. Le CRB occupe la 7e place au classement général avec 17 points après 12 journées.