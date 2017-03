CR Belouizdad : Hamia et Aribi incertains

Réagissez

Le CR Belouizdad recevra aujourd’hui le leader du championnat, l’ES Sétif, dans le cadre de la mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1 avec l’intention d’engranger les trois points de la victoire pour se mettre définitivement à l’abri et du coup mettre fin à la belle série de victoire de l’Entente. Les matches entre les deux formations ont toujours été frappés du sceau de l’incertitude.

Cette fois aussi, le match s’annonce indécis au vu de la situation des deux équipes et leurs objectifs. Cependant, les hommes de Madoui garderont leur position de leader quelque soit le résultat et même si le MCA remportera ses quatre matches de retard. C’est dire que l’équipe se présentera sans pression, contrairement au CRB qui se doit de bien négocier ce match pour s’éloigner de la zone rouge et aspirer à mieux. Les poulains de Badou Zaki qui ont bien négocié leurs deux derniers matches face à l’USMBA et le RCR, veulent rester sur cette dynamique. Mais l’équipe risque d’être privée de ses deux meilleurs attaquants, Hamia et Aribi. Le premier souffre de douleurs aux adducteurs, alors que le second a contracté une blessure au nez à l’entraînement. Tous les deux sont incertains pour le match de cet après midi au stade du 20 Août 1955.