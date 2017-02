CR Belouizdad 1– DRB Tadjenanet 0 : Le Chabab à l’arraché

Réagissez

Stade du 20 Août 1955 (Alger)

Arbitres : Arab, Bioudh, Hamlaoui.

Averts : Namani, Hamia, Lakroum (CRB). El Mouaden, Haddad (DRBT).

Buts : Bouazza (95’ Sp)

CRB : Soufi, Belaïli, Nemdil, Cheurfaoui, Naamani, Draoui, Heriat (Batouche 75’), Lemhane, Yahia-Chérif (Lakroum 69’), Aribi (Bouazza 46’), Hamia.

Entr. : Badou Zaki.

DRBT : Litim, Guitoun, Guerabis, Tebah, Aïb, Demane, Haddad, Feghloul, El Mouaden (Si Ammar 62’), Nezouani (Maroci 75’), Chibane.

Entr.: Bougherara

Dans un match à mettre aux oubliette, le Chabab de Belouizdad méconnaissable durant tout le match a réussi tout de même à arracher une victoire inespérée dans le temps additionnel, sur un penalty transformé par Faham Bouazza, au moment où l’en se diriger tout droit vers un score de parité.

Après une première période équilibrée, mais pauvre en occasion de but avec de rares opportunités de part et d’autre, les Belouizdadis prendront un certains ascendant en seconde période sur le DRB Tadjenanet, qui se contentera de défendre tout en tentant d’opérer en contre. Une nette domination du Chabab, mais sans réelles occasions de but, puisque sa seule réelle opportunité a été enregistrée à la 50’ sur un tir de Heriat qui frôle la lucarne de la cage du portier Litim. Il faudra par la suite attendre la 84’ et ce tir instantané de Si-Ammar en conclusion d’une contre-attaque, qui faillit tromper le portier du CRB. Vint par la suite cette fatidique 94’ et cette faute de main d’un défenseur du DRBT qui offre un penalty inespéré pour le CRB, transformé par Bouazza à l’ultime minute du temps additionnel. Une victoire inespérée pour le Chabab qui renoue avec le succès, au moment où le DRBT pouvait prétendre aisément revenir avec un point.