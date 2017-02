Réagissez

Le MC Alger s’est incliné, hier, à Accra, face au club ghanéen de Bechem United, sur le score de 2 buts à 1, dans le cadre de la rencontre aller du tour préliminaire de la Coupe de la CAF.

Le représentant algérien a été mené au score dès l’entame de la deuxième mi-temps grâce à un but de Touré inscrit sur penalty (47’), avant que Seguer n’égalise à la 65e minute.

Mais la joie des Mouloudéens été de courte durée puisque l’adversaire a repris l’avantage par l’intermédiaire d’Abotsi, qui a doublé la marque quelques minutes plus tard (70’). Malgré cette défaite, le MCA garde intactes ses chances de qualification pour le prochain tour. Et le but de Seguer pourrait s’avérer salvateur au décompte final.

A noter que le match retour est prévu le 18 février prochain au stade du 5 Juillet à Alger à partir de 20h30. Il sera arbitré par un trio marocain dirigé par Adil Zourak, qui sera assisté par Mouhib Abdallah Filali et Yahya Nouali.

Le Mouloudia a donc réussi à faire mieux que la JS Kabylie, l’autre représentant algérien en cette même compétition qui s’est complètement effondré, vendredi, au Liberia, face à l’équipe de Monrovia CB qui a remporté le match sur le score de 3 buts à 0. Actuel leader en championnat, le MCA espère aller loin dans ce challenge africain. Il devra, avant tout, passer cette première étape face à Bechem United.

Dans le cas d’une qualification au prochain tour, le MCA affrontera le vainqueur de la double empoignade entre Akanda (Gabon) et la Renaissance du Congo (RDC). Les 2 équipes s’étaient quittées, vendredi au Gabon, sur le score nul de zéro partout. A noter que le joueur Mokdad, qui n’a pas accepté son remplacement, a eu une altercation avec l’entraîneur Mouassa, ce qui a nécessité l’intervention de la police locale.