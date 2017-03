Réagissez

L’USM Alger, l’unique représentant algérien en Ligue des champions africaine après l’élimination précoce de la JS Saoura, effectuera son entrée, ce week-end, face au représentant burkinabé du Rail Club de Kadiogo.

Le match aura lieu samedi au stade Omar Hamadi de Bologhine (20h30). L’équipe a repris la préparation lundi, mais les choses sérieuses vont commencer aujourd’hui avec le retour des internationaux (Benguit, Benyahia et Meziane), retenus pour le stage de l’équipe nationale des locaux (EN A’). L’entraîneur usmiste Paul Put, veut s’entourer du maximum d’informations sur son adversaire qui domine le championnat burkinabé. En effet, le Rail Club de Kadiogo est actuellement leader du championnat avec trois points d’avance sur son poursuivant et deux matches en moins. Sa dernière victoire sur l’ASFA Yennega, l’une des formations les plus connues du Burkina Faso, sur le scor de 4 à 0, témoigne de la qualité de l’adversaire de l’USMA, ce samedi. Les Rouge et Noir sont donc avertis contre tout excès de confiance. Surtout que le représentant burkinabé voyage bien aussi bien en championnat qu’en compétition africaine. L’entraîneur belge de l’USMA veut donc avoir le maximum d’informations sur son adversaire, c’est ainsi qu’il a utilisé ses propres sources pour étudier le jeu de son adversaire afin de réaliser un score sécurisant samedi à Bologhine. A noter que la manche retour aura lieu le 18 mars à 16h. Les préparatifs pour le voyage ont débuté avec l’établissement des visas, apprend-on de source proche du club de Soustara.A. B