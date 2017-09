Coupes africaines : Jour de vérité pour l’USMA et le MCA

Réagissez

C’est demain que l’USM Alger et le MC Alger joueront leur match aller des quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique et la Coupe de la CAF.

Les deux clubs de la capitale sont en difficulté en championnat avec deux contre-performances de suite pour les deux formations. Il faudra donc un grand sursaut demain afin de répondre présent dans la compétition africaine, qui reste le principal objectif pour ces deux équipes en ce début de saison. L’USM Alger a rallié le Mozambique mercredi matin, avant de rejoindre la ville de Beira dans la même soirée. Le match face au Club Ferroviário da Beira se jouera ce samedi sur la pelouse de l’Estadio do Ferroviario.

Les Algériens semblent toujours en rodage après trois journées de championnat avec un succès devant le Paradou AC (2-1) et deux nuls face au NA Hussein Dey (1-1) et le DRB Tadjenanet (1-1). Et c’est ce qui inquiète un peu les fans des Rouge et Noir. Conscient que ses joueurs ne sont pas encore à 100% de leurs capacités, le coach Paul Put mise sur l’expérience de ses éléments afin de bien gérer cette première sortie des quarts de finale face aux Mozambicains. Le match sera à coup sûr compliqué face à un adversaire compétitif.

En effet, la formation mozambicaine occupe la cinquième position dans le championnat de son pays après 24 confrontations. Pour ce qui est de son palmarès, Ferroviário da Beira a remporté un seul titre de champion en 2016 et trois coupes du Mozambique. Les gars de Soustara sont appelés, en dépit de la difficulté de cette confrontation et éventuellement l’état de la pelouse, à hausser leur niveau de jeu qui leur a permis de terminer premiers de leur groupe devant le Ahly de Tripoli, le Zamalek et Caps United.

Les camarades de Chafaï sont favoris dans ce quart de finale. A eux de se montrer à la hauteur du statut qu’ils ont aujourd’hui. De son côté, le MC Alger a hâte de fouler la pelouse du 5 Juillet afin de retrouver les sensations des matches de la Coupe de la CAF, où les camarades de Chaouchi n’ont réalisé que des victoires. Demain, l’équipe sera confrontée à l’expérimentée formation du Club Africain, et ce, à partir de 20h45.

Le début du championnat a été poussif du côté des Vert et Rouge. Car après la victoire acquise en déplacement à Biskra (1-0), l’équipe a été contrainte au nul face à l’ESS, réduite pourtant à dix (1-1), avant de subir le diktat du CR Belouizdad au stade du 20 Août 1955 (0-2). Le coach Bernard Casoni est toujours à la recherche de son onze-type.

Il espère mettre à profit l’avantage de disputer une autre compétition et la présence du public pour s’imposer et mettre toutes les chances de qualification du côté de son équipe. Attention tout de même à cette formation tunisienne, qui comme le MCA a remporté une seule fois la Coupe d’Afrique des clubs champions et qui rêve d’aller jusqu’au bout dans cette compétition de la Coupe de la CAF.