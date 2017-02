Coupes Africaines : Entrée en lice des Algériens

Réagissez

Aujourd’hui, les clubs algériens de football vont aborder le tour préliminaire des Coupes africaines avec l’entrée en lice de la JS Saoura et la JS Kabylie.

C’est un véritable événement pour la formation sudiste de la JSS, qui va effectuer ses premiers pas dans la prestigieuse compétition de la Ligue des champions d’Afrique, ce soir à partir de 19h au stade du 20 Août 1955 de Béchar, face au club des Enugu Rangers du Nigeria. Depuis son accession en Ligue 1 en 2012, la formation sudiste se présente comme l’une des formations les plus solides du championnat national.

L’équipe n’a pas perdu un seul match à domicile depuis deux ans déjà. Mais Khouda et ses poulains savent que la compétition africaine est un palier de plus à gravir et il faudra être à 100% dès le premier match en s’inspirant de l’excellent parcours du MO Béjaïa, l’année dernière en Ligue des champions puis la Coupe de la CAF. En tout cas, les coéquipiers de Djallit devront marquer leur territoire dès ce soir, même si leur adversaire du jour n’est pas un novice. En effet, cette équipe a déjà remporté la Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe en 1977, mais aussi 7 titres de champion du Nigeria, dont le dernier en 2016 et également cinq coupes nationales.

Aujourd’hui, la formation de l’Enugu Rangers occupe la 18e place du classement nigérian avec 6 points récoltés en 6 matches, à 11 points du leader Plateau United. Cela pourrait constituer un avantage psychologique pour les Algériens afin de signer un premier succès dans cette compétition africaine, même si les Nigérians affirment être capables de réussir un résultat à Béchar. Ce match sera dirigé par un trio d’arbitres sénégalais, composé de MM. Maguette Ndiaye, Serigne Cheikh Touré et Ababacar Séné. Il y aura aussi un autre rendez-vous pour le compte de la Coupe de la CAF.

Il opposera à compter de 16h sur la pelouse du stade Antonitte Tubman de Monrovia, au Liberia, le club local Monrovia Club Breweries FC à la JS Kabylie. Dans cette confrontation, les Algériens vont surtout aller chercher de la sérénité après les mauvais résultats enregistrés en championnat avec une quatorzième place du classement qui ne sied nullement au statut et à l’histoire du club. Les poulains de Kharroubi, qui a pris la place de l’entraîneur tunisien Sofiène Hidoussi, devront néanmoins montrer un tout autre visage que celui affiché mardi dernier face à l’ES Sétif (1-1).

Cette empoignade sera dirigée par l’arbitre guinéen Baba Leno. Il sera assisté dans sa tâche par Abdoulaye Sylla et Moustapha Touré. Un troisième club algérien, à savoir le MC Alger, jouera dimanche à Kumasi face Bechem United FC du Ghana pour le compte préliminaire de la Coupe de la CAF. A noter que le champion d’Algérie en titre, l’USM Alger, a été exempt de ce tour. Il est qualifié directement au tour suivant de la Ligue des champions.