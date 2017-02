Coupes africaines : Avantage pour le MCA

Réagissez

Les trois clubs algériens engagés en coupes africaines joueront demain et après-demain les matches retour du tour préliminaire des deux compétitions continentales.

Des trois formations engagées lors de ce tour, c’est le MC Alger qui semble être dans le meilleur couloir afin de poursuivre son aventure dans la coupe de la CAF. Même si les hommes de Kamel Mouassa ont été battus lors du match aller à Accra par Bechem United sur le score de 2 à 1, les Algérois sont bien placés pour passer au tour suivant. En effet, le but inscrit par Seguer au match aller devrait peser dans la balance face au club créé en 1966 et qui ne compte dans son palmarès qu’une seule coupe du Ghana, décrochée en 2016. C’est dire que les coéquipiers de Hachoud seront favoris demain soir (20h30) au stade du 5 Juillet.

Dans la maison mouloudéenne, on a décidé de mettre de côté le chapitre Mokdad, qui en est arrivé aux mains avec son entraîneur lors du match aller après son remplacement par Aouedj, juste après l’heure de jeu. L’objectif des Vert et Rouge dans cette partie est de se qualifier au prochain tour et effacer des mémoires la sortie prématurée des Mouloudéens de cette même compétition dès le tour préliminaire de l’édition de 2015 par la modeste formation nigérienne du Sahel SC.

La JS Kabylie aura une tâche plus compliquée, dimanche à domicile, face au Monrovia club Breweries après sa lourde défaite du match aller comptant pour la même compétition (3-0). Les camarades de Berchiche avaient sombré corps et âme face aux Libériens en seconde période, après que la premier half se soit achevé sur le score de parité de zéro partout.

Les Canaris doivent hausser leur niveau de jeu s’ils veulent renverser la vapeur et passer ce tour. L’autre club algérien, la JS Saoura, aura une mission encore plus compliquée en se rendant au Nigeria pour en découdre avec le Rangers International FC Enugu pour le compte de la Ligue des champions. Le match nul de l’aller (1-1) risque de handicaper fortement les Algériens. En effet, les coéquipiers de Djallit seront dans l’obligation de marquer pour pouvoir se qualifier. Le MO Béjaïa avait réussi à le faire la saison dernière, alors pourquoi pas la JS Saoura ? Il faut juste rappeler que l’USM Alger n’est pas concernée par ce premier tour de la Ligue des champions. Le club est qualifié directement au tour suivant.