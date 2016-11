Coupe de la Confédération (finale retour) : défaite du MO Béjaïa 4-1, le TP Mazembe sacré

Réagissez

Le TP Mazembe a remporté la Coupe de la Confédération africaine de football, en battant le MO Béjaïa 4-1 (mi-temps: 2-0), en finale retour disputée dimanche au stade de Lubumbashi.

Les buts du TP Mazembe ont été inscrits par Bope (7e), Kalaba (42e et 62e) et Bolingui (76e), alors que l'unique but du MOB a été l'oeuvre de Khadir (74e).

Lors de la finale aller disputée le 29 octobre au stade Mustapha-Tchaker de Blida, les deux équipes avaient fait match nul (1-1).

Avec ce premier sacre en Coupe de la CAF, le TP Mazembe succède au palmarès de la compétition au club tunisien de l'ES Sahel.