Coupe de la CAF : Sérénité dans le camp mouloudéen

Le Mouloudia d’Alger se trouve, depuis hier, en République démocratique du Congo. Il s’est envolé pour la capitale Kinshasa à bord d’un avion spécial en prévision du match de demain face au FC Renaissance, comptant pour les 16es de finale retour de la Coupe de la C

La rencontre se jouera au stade des Martyrs à Kinshasa. Lors du match aller, disputé vendredi dernier au stade du 5 Juillet, les Algérois s’étaient imposés sur le score de deux buts à zéro. Le match s’annonce d’ores et déjà difficile, dans la mesure où l’adversaire a montré quelques qualités qui peuvent lui permettre de renverser la vapeur chez lui.

De plus, le FC Renaissance aura le soutien de son public qui se déplacera probablement en force au stade. Les Mouloudéens devront, ainsi, faire preuve de beaucoup de concentration. L’entraîneur Kamel Mouassa va, cette fois encore, faire l’impasse sur les services de certains éléments-clés. On citera, à titre d’exemple, le défenseur Ayoub Azzi et l’attaquant Hadj Bougueche, déclarés forfait pour cause de blessures.

Il y a également l’attaquant Mohamed Seguer, le défenseur Abdelghani Demmou et probablement le milieu de terrain, Amir Karaoui. Par contre, le coach récupérera l’attaquant Khaled Gourmi qui vient, selon le club, d’être qualifié par l’instance africaine. Il faut rappeler que ce match retour, prévu à partir de 15h30 (heure algérienne), sera arbitré par un trio érythréen, en l’occurrence Idris Mehammed Osman, Michael Habte Bereket et Berhe Tesfagiorghis. En cas de qualification, le MCA affrontera lors des 16es de finale bis un perdant des 16es de finale de la Ligue des champions.