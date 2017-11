Réagissez

Le TP Mazembe a remporté difficilement, hier à Lumbumbashi, la manche aller de la Coupe de la CAF face à l’équipe sud-africaine de Supersport, sur le score de 2 à 1.

Les Congolais, détenteurs du titre, remporté la saison passée face au MO Béjaïa, ont ouvert la marque par Traoré à la 19’. Au retour des vestiaires, les Sud-Africains ont rapidement remis les pendules à l’heure grâce à un but de Mbule (48’). Le TP Mazembe, deuxième club le plus titré en Afrique après Al Ahly du Caire, a dominé ensuite la rencontre, mais n’a pu reprendre l’avantage qu’à la 67’, suite à un deuxième but inscrit par Adjel. Ce but pourrait s’avérer insuffisant lors de la manche retour, prévue dans une semaine, entre le 24 et le 26 novembre, à Pretoria (Afrique du Sud). A noter que la rencontre a été officiée par l’arbitre international algérien, Abid Charef.