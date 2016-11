Coupe de la CAF : Le MOB déjà à l’heure de Lubumbashi

Réagissez

C’est ce dimanche que le MO Béjaïa jouera sa finale retour de la Coupe de la CAF face au TP Mazembe du Congo, sur la pelouse du stade de Lubumbashi.

Les camarades du gardien Rahmani connaissent bien la pelouse de ce stade sur laquelle ils avaient subi une courte défaite lors de la phase de poule face au même adversaire (0-1). Mais pour cette seconde manche de la finale, les Algériens devront obligatoirement éviter le revers, voire même le 0 à 0. Il faudra au pire réaliser un match nul avec des buts, d’autant plus que le match aller, au stade Mustapha Tchaker de Blida, s’était soldé par le score de parité (1-1).

C’est la seule alternative afin de pouvoir caresser le rêve d’une première consécration continentale. La mission s’annonce fort compliquée devant un adversaire très expérimenté pour avoir déjà décroché cinq Ligues des champions, dont celle de 2015 face à l’USM Alger (2-1 et 2-0). Les poulains de Nasser Sendjak ont très mal préparé ce rendez-vous en «zappant» un entraînement pour exiger le payement de la prime de qualification.

Mais il faut dire que depuis l’entame de la phase de poule l’été dernier, les Vert et Noir ont vécu ce genre de problèmes au quotidien avec la guéguerre entre le premier responsable Zahir Attia et les membres de son bureau. Mais sur le terrain, les joueurs ont toujours su se transcender en parvenant à se hisser jusqu’en finale, là où personne ne les attendait vraiment. Encore une fois, les Crabes ne seront pas favoris, mais le fait d’avoir des joueurs de la trempe de Yaya, Rahal et Petrongal, ils restent confiants.

Ce qui est sûr, c’est que le MOB se trouve dans une bien meilleure position que celle de l’USM Alger en 2015 en Ligue des champions où cette dernière avait été déjà battue au match aller, au stade Omar Hamadi de Bologhine, sur le score de 2 buts à 1. D’un autre côté, et bien que favori, le TP Mazembe n’est plus aussi puissant qu’auparavant.

Mercredi, cette équipe s’est inclinée en championnat devant le FC Simba Kamikazes, à domicile, sur le score de 1 à 2, même si de nombreux titulaires avaient été laissés au repos. Aux Algériens d’avoir l’esprit des «Kamikazes» pour aller perturber les Congolais. Mais il faut d’ores et déjà saluer la performance des Mobistes. Arriver à ce stade de la compétition est déjà un exploit en lui-même pour une formation qui, quatre ans auparavant, évoluait en Ligue 2.