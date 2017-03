Coupe de la CAF : Le MCA veut une option dès ce soir

Réagissez

Seguer semble indiquer le chemin de la qualification à Bedbouda

Le MC Alger a rendez-vous ce soir, à 20h45, au stade du 5 Juillet, avec la compétition africaine, à l’occasion du match aller des 16es de finale de la Coupe de la CAF face au club congolais du FC Renaissance.



Les Algérois, en difficulté en championnat depuis l’entame de la phase retour avec seulement 5 points récoltés sur les 15 possibles, misent sur ce match afin de prendre une option pour la qualification, tout en se relançant pour le titre national. Ayant réussi à sortir le club ghanéen de Bechem United, au tour précédent, grâce à sa victoire convaincante sur le score de 4 buts à 1, le MCA espère refaire le même match. Les Mouloudéens devront, cependant, se passer de deux éléments-clés, à savoir l’attaquant Bouguèche et le défenseur Demmou, qui sont out. Mais Kamel Mouassa aura des solutions de rechange.

Le mot d’ordre dans cette partie sera certainement de marquer le plus de buts et surtout ne pas en encaisser. Le Doyen pourra s’appuyer, comme souvent, sur Hachoud, mais également sur Seguer, très performant ces dernières semaines avec 3 buts lors des 5 derniers matchs en championnat en plus de deux réalisations face à Bechem. Le MCA aura aussi le soutien de ses supporters, omniprésents lors des grands rendez-vous, afin de prendre une option en vue du match retour, programmé pour le 17 mars en République démocratique du Congo.

Concernant l’adversaire des Vert et Rouge, le FC Renaissance n’a pas la même stature que le TP Mazembe, l’AS Vita Club et le Motema Pembe. Preuve en est que l’équipe congolaise n’a décroché qu’un seul titre avec la coupe du RD Congo l’année dernière. En championnat, ce team occupe la troisième place du classement de la Super League groupe ouest, derrière Motema Pembe et le Vita Club après 17 matchs joués. Cela n’empêche pas l’équipe d’avoir des ambitions continentales, même si le Mouloudia ne va pas lui faire de cadeau.

A rappeler que ce match sera dirigé par l’arbitre libérien Isaac TZ Montgomery. Il sera assisté dans sa tâche par ses deux compatriotes, Abraham Boye Fahbulleh et Sekou Kanneh. Dans la même compétition, la JS Kabylie affrontera demain après-midi, en déplacement, le club de l’Etoile du Congo. En Ligue des champions africains, l’USM Alger recevra dans la même soirée au stade Bologhine le club burkinabé de Rail Club du Kadiago.