Le Mouloudia d’Alger s’est facilement qualifié au deuxième tour de la Coupe de la CAF, samedi soir, en battant largement la formation ghanéenne de Bechem United (4-1).

Battus à l’aller par un score étriqué (2-1) il y a une semaine, la mission des Algérois paraissait facile, mais la victoire était nécessaire. Affichant leurs intentions dès l’entame de la partie, c’est Seguer qui donnera le tempo en ouvrant le score après seulement deux minutes, avant que Hachoud ne double la marque avant la mi-temps. Qualifiés à ce moment-là, les Mouloudéens auraient pu tuer le match en début de seconde période, n’était le ratage monumental de Nekkache. Un ratage qui aurait pu coûter cher au MCA, puisque les Ghanéens réussirent à réduire la marque à l’heure de jeu par Touré : c’était l’égalité parfaite entre les deux équipes sur les deux matchs. Mais la domination des poulains de Mouassa sera récompensée avec deux autres buts en fin de match sur penalties transformés respectivement par Hachoud (84’) et le rentrant Meziani (88’), scellant ainsi la qualification des Algérois. Une qualification facile et surtout la guigne d’une élimination dès le premier tour que les Algérois ont finie par chasser, après leurs éliminations prématurées lors de leurs trois précédentes sorties à l’échelle continentale. En effet, en 2007, 2008 et 2015, toujours dans la même compétition, le MC Alger, détenteur de la coupe d’Algérie, n’avait pas réussi à passer le cap du premier tour. En 16es de finale, prévues le mois prochain, les Algérois auront comme adversaires les Congolais de la Renaissance, qualifiés aux dépens des Gabonais d’Akanda.