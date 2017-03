Coupe de la CAF : Le MCA amoindri mais ambitieux

Réagissez

Le MC Alger jouera cet après-midi (15h30), sur la pelouse du complexe omnisports du stade des Martyrs de Kinshasa, le match retour des seizièmes de finale de la Coupe de la CAF face au club du FC Renaissance.

Avec les 2 buts à 0 du match aller, beaucoup de Mouloudéens estiment que leur équipe a déjà fait le plus dur, mais le FC Barcelone et Monaco ont prouvé dernièrement qu’en football tout reste possible. Du coup, les Vert et Rouge sont appelés à redoubler de vigilance face au club congolais. Le coach Kamel Mouassa a assuré avant le départ de son équipe pour Kinshasa que le MCA ne va pas se contenter de défendre. Il jouera bien pour essayer de marquer et se mettre ainsi à l’abri d’un éventuel retour de son adversaire du jour.

Mais pour ce match, le staff technique de MCA a quelques soucis avec l’effectif, surtout qu’il y a de nombreuses défections au sein du groupe. Ainsi, les Azzi, Demmou, Bouguèche et Seguer sont tous out pour la confrontation de cet après-midi. Même la titularisation de Nekkache restait très incertaine hier.

D’ailleurs, il faut savoir que l’équipe s’est déplacée au Congo avec seulement 17 éléments, dont deux gardiens du but. Kamel Mouassa va certainement se retrouver face à un véritable casse-tête chinois pour composer son onze et adopter une stratégie de jeu. Mais Derrardja et autres Gourmi piaffent d’impatience afin de pouvoir jouer et montrer de quoi ils sont capables. Le FC Renaissance du Congo, créé depuis le 14 juin 2014 seulement, ne semble pas avoir perdu de temps avec déjà un trophée de la coupe du RD Congo remportée en 2016.

Et même s’il n’a pas l’expérience continentale de son rival algérien, il rêve de pouvoir surprendre les coéquipiers de Chaouchi. Pour cela, il comptera sur l’apport indéfectible de ses fidèles supporters. Les Mouloudéens en sont avertis ! Ce match se dirigé par le trio d’arbitres érythréens, composé de Idris Mehammed Osman, Michael Habte Bereket et Berhe Tesfagiorghis.

La JS Kabylie, engagée elle aussi en Coupe de la CAF, livrera demain, à partir 18h à Tizi Ouzou, son match retour face à l’Etoile du Congo. Le match aller s’était soldé par un match nul, 0 à 0. L’USM Alger affrontera également demain le club burkinabé de Rail Club Kadiogo pour le compte des seizièmes de finale de la Ligue des champions.

Il faut savoir que les formations qualifiées des seizièmes de finale de la Coupe de la CAF joueront un autre tour des seizièmes de finale qualificatif à la phase des poules les 7 et le 14 avril prochain. Quant aux équipes de la Ligue des champions, elles animeront directement la phase des groupes dès le prochain tour qui sera qualificatif aux quarts de finale de cette même compétition.