Coupe d’Algérie : Une compétition pas si populaire que ça !

Réagissez

Hachoud (MCA) et les «grands» favoris pour passer ce tour

Place à Dame Coupe ce week-end avec le déroulement des 32es de finale de la Coupe d’Algérie de football et l’entrée en lice des formations de la Ligue 1 professionnelle.

Comme les années précédentes, les favoris, ou plutôt les ténors, «ont été avantagés» par le tirage au sort. La plupart d’entre eux devront passer ce cap, même si certains joueront lors de ce tour en déplacement. L’indécision planera sur un seul match, celui qui opposera le MO Béjaïa au finaliste malheureux de l’année dernière, le NA Hussein Dey. Le match se jouera à Sétif et à huis clos. Il restera donc ouvert entre ces deux équipes qui se connaissent bien.

Et même si plusieurs «petites» formations sont sur le départ de ce tour, il est certain qu’aucune d’elles ne pourra se «faufiler» jusqu’en finale. La faute au système du «premier tiré jouera chez lui». La dernière équipe à avoir réussi un tel exploit est l’USM Sétif en… 2005. L’USMS avait joué et perdu sa finale après prolongation devant l’ASO Chlef. Depuis cette date, les finales ont toujours opposé les clubs de Ligue 1 entre eux. La suppression du terrain neutre a accentué l’élimination des plus petits de cette compétition, qu’on continue d’appeler malgré tout populaire.

Il est clair qu’avec cette formule, tous les clubs ne partent pas sur un même pied d’égalité. A titre d’exemple, un club parmi les ténors du championnat a disputé 16 de ses 22 matchs de Coupe d’Algérie des cinq dernières éditions à domicile. Un jour, au lendemain d’une élimination de la Coupe d’Algérie, l’actuel porte-parole de l’ASO Chlef, Abdelkrim Medouar, avait déploré qu’à chaque fois que son club affrontait une équipe du Centre, il devait le faire à Alger. Et il n’avait pas tort.

C’est vrai qu’avec le terrain, on pourrait donner les mêmes chances à toutes les formations et éviter surtout toute suspicion. Pour revenir à la compétition, 17 matchs de ce tour auront lieu aujourd’hui. Les affiches devront opposer le CS Constantine à l’ASM Oran, la JSM Béjaïa à l’USM Blida et le RC Kouba à l’USM Bel Abbès. La JS Kabylie et le CR Belouizdad se déplacent afin d’affronter respectivement le WAB Tissemsilt et Bordj Ghedir. Ils devront faire attention, même s’ils doivent passer ce tour. Le DRB Tadjenanet est le premier club de Ligue 1 à quitter la compétition après sa défaite devant le CA Bordj Bou Arréridj en déplacement (0-1).Quant au MC Oran et à l’USM Alger, ils se sont qualifiés respectivement devant le MC El Eulma (2-0) et le NT Souf (2-0).