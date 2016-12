Réagissez

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe d’Algérie de football (seniors) aura lieu le 8 janvier prochain, annonce une source proche de la commission coupe d’Algérie, présidée par Ali Malek. Cette date est proposée par les responsables qui gèrent la compétition et devrait être entérinée dans les prochains jours, ajoute notre source. Le lieu du tirage au sort n’a pas été communiqué. Huit clubs sont toujours en course pour le trophée. La finale aura lieu normalement le 1er mai 2017. Les clubs concernés sont : le MCA, le NAHD, l’USMBA, le CRB, la JSK et l’ESS de la Ligue 1, le CABBA (Ligue 2) et l’US Tébessa (DNA, groupe Est).