Coupe d’Algerie : Six vainqueurs du trophée en quarts de finale

Les Vert et Rouge du Doyen veulent accrocher une 9e couronne

Le rideau est tombé mercredi sur les huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie de football avec la sortie de trois formations de la Ligue 1 professionnelle lors de ce tour, à savoir l’USM Alger, la JS Saoura et l’USM El Harrach.

L’USMA, vainqueur à huit reprises de ce trophée, mais aussi la JSS et l’USMH ont toutes trois été éliminées en déplacement respectivement par l’USMBA, l’ESS et le CABBA. Si les deux premiers clubs ont fait les frais de la «roulette russe» des tirs au but, les Harrachis se sont inclinés par la plus petite des marges (0-1) devant le pensionnaire de la Ligue 2, le CA Bordj Bou Arréridj. Le NA Husssein Dey est passé de justesse devant le leader incontesté de la Ligue 2, le Paradou AC, aux tirs au but (6-5).

Le match a été maîtrisé de bout en bout par les hommes de l’Espagnol Josep Maria Noguès, mais sans pouvoir concrétiser leur domination. Le gardien nahdiste Doukha, entré en jeu à la place de Merbah, spécialement pour la série de penalties, a réussi à détourner le 6e essai du capitaine Benkhelifa. C’est la seconde fois que le NAHD prend le dessus sur son adversaire après la victoire de l’année dernière en quart de finale (2-0). Le CR Belouizdad a souffert avant de prendre le meilleur sur le MC Saïda aux tirs au but également (4-3) grâce aux arrêts décisifs de Salhi, auteur de 3 arrêts. La confrontation, elle, s’était achevée sur le score d’un but partout.

Il faut peut-être signaler l’excellente performance du dernier demi-finaliste de la Coupe d’Algérie, l’US Tébessa (Division nationale amateur), vainqueur du pensionnaire de la Ligue 2, l’ASO Chlef, en déplacement après prolongation sur le score de 4-2. La JS Kabylie a dû attendre, mardi, les dernières minutes pour écarter de son chemin le Nasr El Fedjoudj grâce à un but de Boulaouidet. Au même moment, le MC Alger s’est baladé devant l’US Beni Douala sur le score de 7 à 1.

Le prochain tour des quarts de finale s’annonce palpitant avec les inévitables confrontations entre les formations de la Ligue 1. Il faut savoir que le MC Alger, l’ES Sétif, le CR Belouizdad et la JS Kabylie ont décroché à eux seuls cette coupe à 27 reprises. Le NA Hussein Dey et l’USM Bel Abbès l’ont remportée une seule fois. Ils sont donc six clubs à avoir goûté aux joies de la consécration. En plus de ces formations, il faut relever qu’il y aura un seul club de Ligue 2, le CA Bordj Bou Arréridj, et la formation de la DNA (groupe Est), l’US Tébessa.

Il est aussi intéressant de savoir que les quatre demi-finalistes de la dernière éditions de la coupe d’Algérie, à savoir le MCA, le NAHD, l’USMBA et l’US Tébessa sont toujours en lice. Même si beaucoup placent le MCA et l’ESS comme les potentiels favoris dans cette compétition, les autres clubs caressent tous le rêve d’aller jusqu’au bout. Vivement le tirage au sort !