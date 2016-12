Réagissez

La Fédération algérienne de football (FAF), via sa Commission fédérale d’arbitrage (CFA), réfléchit à tester l’arbitrage à cinq à partir des quarts de finale de la Coupe d’Algérie.

C’est ce qui a été indiqué, avant-hier, dans le communiqué sanctionnant la réunion du bureau fédéral. Si cette option est officiellement adoptée, ce serait une première pour le football national. La Fifa avait adopté l’arbitrage à cinq en 2012, et par la suite l’arbitrage avec assistance vidéo. Plusieurs confédérations continentales ont procédé à des tests notamment en ce qui concerne l’arbitrage à cinq, comme se fut le cas lors du dernier Euro. L’instance internationale a annoncé, dans le même ordre, qu’elle allait essayer l’arbitrage avec vidéo durant le Mondial des clubs qui se déroule actuellement au Japon.

En championnat national, les arbitres sont souvent décriés. La FAF avait déjà prononcé une sanction contre un arbitre, en l’occurrence Necib, suspendu jusqu’à la fin de la saison et dont le badge international a été retiré. Deux autres arbitres, dont les noms n’ont pas été communiqués par l’instance fédérale, ont également été sanctionnés. L’arbitrage à cinq pourrait éventuellement régler certaines «lacunes» dans la mesure où il y aura peut-être moins de situations litigieuses, notamment à l’intérieur de la surface de réparation.

Il faut rappeler que le tirage au sort des 16es et 8es de finale de la Coupe d’Algérie a été effectué le 4 décembre. Les 16es de finale seront étalées sur quatre jours (14, 15, 16 et 17 décembre), afin de permettre à la Télévision nationale de retransmettre le maximum de rencontres. Les 8es de finale sont par contre programmées pour les 27 et 28 décembre. Les quarts de finale auront lieu l’année prochaine.