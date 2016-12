Coupe d’Algérie interquartiers : Le trophée pour Béchar

Réagissez

La 4e édition de la Coupe d’Algérie inter-quartiers de football, organisée à Béchar sous le patronage du ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l’association Ouled El Houma, a été remportée par l’équipe du quartier de Béchar, en s’imposant face à une équipe de Tindouf par les tirs aux but.

Le coup d’envoi de ce tournoi auquel ont participé plusieurs équipes de quartiers de diverses régions a été donné par le ministre de la Jeunesse et des Sports en présence du wali de Béchar et des autorités locales au grand bonheur des jeunes.

Durant son séjour à Béchar à l’occasion de cette 4e édition de la Coupe d’Algérie inter-quartiers, et dans le cadre des activités en milieu carcéral, le président de l’association Ouled El Houma, Abderrahmane Bergui, s’est déplacé à l’établissement pénitencier de Abadla pour la mise en place d’un programme d’activités sportives et culturelles au profit des jeunes détenus dans le cadre de la réinsertion du détenu dans la vie active et associative.