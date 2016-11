Coupe d’Algérie (4e tour régional) : Six clubs de la Ligue 2 éliminés

Réagissez

Le 4e et dernier tour régional de la coupe d’Algérie 2017, disputé le week-end dernier, a apporté son lot de surprises avec l’élimination de six formations de Ligue 2 professionnelle, sur les 16 engagées dans cet ultime étape avant les 32es de finale et l’entrée en lice des clubs de l’élite.

Ainsi, si trois des six clubs de L2 ont été logiquement sortis de l’épreuve populaire par des équipes du même palier, à savoir le WA Boufarik, le GC Mascara et l’A Bou Saâda qui se sont fait éliminer respectivement par l’ASO Chlef, le MC Saïda et le CA Bordj Bou Arréridj, la sortie prématurée de la JSM Skikda, de l’AS Khroub et du RC Arbaâ est beaucoup moins reluisante, surtout qu’elle s’est faite face à des adversaires amateurs issus des division inférieures. La JSM Skikda, sous la conduite d’Abdelkrim Benyellès, a été surprise par l’IRBA Lahdjar (1-2), pensionnaire de la division Interrégions. Idem pour le RC Arbaâ, fraîchement relégué en Ligue 2 et qui se voit éliminé par la modeste formation du MCB Oued Sly (0-2), bien qu’il faudra noter que le pensionnaire de L2 a disputé cette rencontre avec en majorité des joueurs de l’équipe espoir en raison de la grève des éléments de l’équipe première. Mais la plus grosse surprise vient de Constantine où l’AS Khroub, qui occupe la 5e place au classement du championnat professionnel de Ligue 2 après huit journées, s’est fait surprendre par un pensionnaire de la division régionale (5e division), le CAM Skikda (1-0). Une élimination qui a poussé le staff technique de l’ASK, à sa tête Mohamed Belachetar, à jeter l’éponge. Les 10 clubs de Ligue 2 toujours en lice dans l’épreuve de Dame coupe connaîtront leurs adversaires dimanche prochain, à l’occasion du tirage au sort des 32es de finale qui verront l’entrée en lice des formations de l’élite. Les matchs de ce tour sont, quant à eux, programmés pour le week-end du 24 et 25 de ce mois.

Tarek Aït Sellamet