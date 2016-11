Coupe d’Algérie (32es de finale)

Réagissez

Programme complet



Jeudi 24 novembre (17 h)

Oran (Ahmed Zabana) : MC Oran - MCE Eulma

Annaba (19 Mai 1956) : USM Annaba - US Biskra

Alger (Omar Hamadi) : USM Alger - NT Souf

Bordj Bou Arréridj (20 Août 1955) : CAB Bou Arréridj - DRB Tadjenanet



Vendredi 25 novembre

Relizane (Tahar Zoughari) : RC Relizane - ES Mostaganem (15h)

Béjaïa (Unité maghrébine) : JSM Béjaïa - USM Blida (16h)

Bordj Bou Arréridj (20 Août 1955) : AS Bordj Ghedir - CR Belouizdad (16h)

Alger (Zéralda) : DRB Staouéli - IRB El Kerma (15h)

Guelma (Souidani Boudjemaâ) : NSR El Fedjoudj - IRB Aïn Hadjar (14h45)

Sétif (8 Mai 1945) : ES Sétif - SCM Oran (16h)

Skikda (20 Août 1955) : CAM Skikda - ES Guelma (14h45)

Touggourt (Mohamed Chabani) : JS Sidi Bouaziz - ASO Chlef (14h45)

M’sila (OPOW) : NC Magra - JS Saoura (14h45)

Batna (Sefouhi) : CA Batna - JS Azazga (15h)

Chlef (Boumezrag) : ORB Oued Fodda - Paradou AC (15h) (huis clos)

Oum El Bouaghi (Zerdani Hassouna) : US Chaouia - IRB Aïn Lahdjer (14h45)

Tissemsilt (OPOW) : WAB Tissemsilt - JS Kabylie (15h)

Mascara (Meflah Aoued) : IS Tighenif - ES Ghozlane (15h)

Tiaret (Aït Abderahim Ahmed) : FCB Frenda - HB Chelghoum Laïd (15h)

Alger (20 Août 1955) : RC Kouba - USM Bel Abbès (16h)



Samedi 26 novembre

Constantine (Hamlaoui) : CS Constantine - ASM Oran (16h)

Tlemcen (Frères Zerga) : CRB Hennaya - US Béchar Djedid (15h)

Tizi Ouzou (1er Novembre 1954) : US Beni Douala - NRB Bouchegouf (15h)

Médéa (Imam Lyes) : ES Berrouaghia - US Tébessa (14h45) (huis clos)

Jijel (Colonel Amirouche) : CRB El Milia - MB Rouissat (14h45)

Khenchela (Hamam Amar) : USM Khenchela - EC Oued Semmar (14h45)

Chlef (Boumezrag) : MCB Oued Sly - USM El Harrach (15h)

Relizane (Tahar Zoughari) : RCB Oued R’hiou - ES Bouakeul (14h45)

Touggourt (Mohamed Chabani) : Amel Sidi Mahdi - MC Saïda (14h45)

Alger (Omar Hamadi) : MC Alger - OM Arzew (15h)

Aïn Fekroun (Mohamed Alleg) : CRB Aïn Fekroun - O Médéa (14h45)

Béjaïa (Unité maghrébine) : MO Béjaïa - NA Hussein Dey (16h)