Le NA Hussein Dey n’a pas pu se qualifier aux demi-finales de la Coupe arabe des clubs, qui se déroule en Egypte.

Avant-hier soir, le représentant algérien s’est incliné, au stade Essalam, du Caire, face au club local d’Al Ahly, sur le score de deux buts à un, pour le compte de la troisième journée du premier tour de cette compétition. Les Sang et Or comptabilisent donc trois points seulement. Outre cette défaite, ils ont perdu également leur deuxième match, face aux Jordaniens d’Al Fayçali (1-0), alors qu’ils s’étaient imposé lors de leur premier match face aux Emiratis d’Al Wihda (2-0). Ainsi, dans ce groupe A, Al Fayçali, leader du groupe (9 points), a arraché son billet qualificatif pour les demi-finales alors que les Egyptiens d’Al Ahly sont passés au dernier carré en tant que meilleur deuxième (6 points). Dans le groupe C, c’est l’Espérance de Tunis qui s’est qualifié au prochain tour avant même cette troisième journée. Les matchs du groupe B se sont joués par contre hier soir. Pour revenir à cette rencontre du club algérien face au Ahly d’Egypte, il faut dire que le NAHD n’a pas démérité, notamment lors de la première mi-temps. C’est le Nasria d’ailleurs qui a ouvert la marque à l’heure du jeu (62’) grâce à Boulaouidet bien servi par Ouhadda.

Mais à la 74’, l’arbitre de la rencontre siffle un penalty peu évident pour les Egyptiens. Salah Gomaa le transforme en but. Et durant le temps additionnel (90+3’), Aamr Barakat double la marque pour le Ahly qui s’offre ainsi sa qualification et pour l’occasion élimine le Nahd. Le nouvel entraîneur du club, Nabil Neghiz, s’est montré «satisfait» de la prestation de ses poulains, au vu du «début tardif de la préparation pour ce rendez-vous». Sur le plan financier, le Nasria rentre chez lui avec un chèque de 100 000 dollars. Il faut rappeler qu’après un arrêt de quatre ans, l’Union arabe de football a relancé cette compétition, en la dotant d’une importante prime pour le vainqueur qui empochera pas moins de 2,5 millions de dollars.